ILS Milano | 50 anni di formazione linguistica tra innovazione e ascolto delle imprese

Un'azienda specializzata nella formazione linguistica aziendale ha compiuto cinquant'anni di attività, affrontando un lungo periodo di trasformazioni legate a mutamenti economici e tecnologici. La sua esperienza si estende su diversi decenni di evoluzione del settore, con un focus sulla relazione con le imprese e sull'adozione di metodologie innovative. In questo arco di tempo, ha mantenuto un ruolo attivo nell'offrire servizi di formazione linguistica.

Nel mondo della formazione linguistica aziendale, attraversare cinque decenni di cambiamenti economici e tecnologici non è soltanto un traguardo cronologico. Significa aver accompagnato l’evoluzione delle imprese, interpretato nuove esigenze professionali e adattato i modelli di apprendimento alle trasformazioni del lavoro. Nel 2026 ILS Milano – International Language School celebra cinquant’anni di attività nella formazione linguistica per aziende. Fondata negli anni Settanta, la scuola ha seguito da vicino il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, contribuendo alla crescita linguistica di manager, professionisti e team aziendali impegnati in contesti sempre più globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Osservatorio Methrica–Banca Generali: la fotografia delle imprese campane tra Esg e innovazione