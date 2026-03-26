Il video virale di Gasparri in aeroporto prima del referendum | Domenica e lunedì tutti a votare Sì – Il video

Il 20 marzo 2026, un senatore ha pubblicato un video sui social in cui invita gli elettori a votare sì al referendum sulla giustizia. Il video è stato girato in aeroporto poco prima della consultazione referendaria prevista per domenica e lunedì. L'appello riguarda l'adesione al voto e la partecipazione alla consultazione.

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2026 Il senatore Maurizio Gasparri ha pubblicato un video sui social in cui invita gli elettori a votare sì al referendum sulla giusitizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. La Russa preme, altrimenti la maggioranza farà passare la mozione Pd di sfiducia La lite con La Russa, la minaccia dello scontro in aula, poi Santanché si arrende. E per il dopo spunta Zaia... 🔗 Leggi su Open.online

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