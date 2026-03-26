Il video dello studente che accoltella la prof a scuola | La ucciderò a 13 anni non posso finire in prigione

Un ragazzo di 13 anni ha aggredito con un coltello una insegnante in una scuola di Trescore Balneario, Bergamo, il 25 marzo. L'episodio è stato condiviso in diretta streaming su un gruppo Telegram, dove lo studente ha pronunciato frasi minacciose, dichiarando che avrebbe ucciso la docente e affermando di non voler finire in carcere a causa della sua giovane età.

Il 13enne che il 25 marzo ha accoltellato la professoressa a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ha trasmesso l'aggressione in diretta su un gruppo Telegram. In quella chat, il ragazzino aveva annunciato le sue intenzioni dicendo di essere consapevole del fatto che non sarebbe andato in prigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Studente di 13 anni accoltella la prof a scuola. Sulla maglietta la scritta "vendetta". Valditara: "Sconvolgente"Una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata accoltellata nei corridoi dell'istituto... Studente di 13 anni accoltella la prof a scuola: indossava una maglia con la scritta "Vendetta"Indossava una maglietta con la scritta "Vendetta" il 13enne che ha accoltellato la docente nei corridoi: nello zaino del giovanissimo spunta anche... Altri aggiornamenti su Il video dello studente che accoltella... Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; 13enne accoltella la professoressa di francese in diretta social. La donna è in gravi condizioni; Le mamme dopo l'accoltellamento di un'insegnante: Hanno assistito tre ragazzi, lei una professoressa modello; Tredicenne accoltella prof: la maglia con la scritta vendetta e il telefonino al collo per girare un video. Prof accoltellata da un 13enne a scuola, Valditara: «Approvare subito le norme contro la criminalità giovanile» videoGiuseppe Valditara ha commentato la vicenda dello studente 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese Chiara Mocchi in una scuola della provincia di Bergamo. Il ministro dell'Istruzione h ... msn.com Un documento drammatico e agghiacciante: lo studente che ha accoltellato la professoressa di francese, Chiara Mocchi, aveva ripreso l’agguato in diretta con il suo telefonino - facebook.com facebook Prof accoltellata a Bergamo, lo studente in un manifesto: "Ucciderò la mia insegnante di francese, le piace umiliarmi" x.com