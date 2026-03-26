Un treno di cioccolato è stato installato all’interno di un ospedale, precisamente in una strada dedicata. La scultura, di dimensioni record, si trova nel tratto chiamato Hospital street. Accanto all’opera sono state posizionate tavolette di cioccolato, destinate a raccogliere fondi per le cure palliative.

LA SCULTURA. L’opera da record sistemata nella Hospital street, con tavolette solidali per sostenere le cure palliative. Un treno di cioccolato lungo oltre 55 metri fa tappa al Papa Giovanni XXIII, portando con sé un forte messaggio di solidarietà. Presentato mercoledì 25 marzo il «Winter games express», la scultura in cioccolato più lunga del mondo, che resterà esposta fino al 15 aprile nei pressi dell’ingresso 3 della Hospital street, dove è visibile per metà della sua lunghezza originaria. Dopo le precedenti tappe a Palazzo Lombardia e all’aeroporto di Orio, l’imponente opera – frutto della collaborazione dei consorzi di pasticcieri di Bergamo e Brescia, oltre che di diversi istituti alberghieri e professionali della provincia, sotto la guida del maestro maltese Andrew Farrugia – approda in ospedale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il treno di cioccolato sbarca all’ospedale «Papa Giovanni»

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