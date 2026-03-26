Il tragitto verso la scuola poi l' aggressione in corridoio e la fuga | il video girato dal 13enne

Il video registrato da un 13enne mostra il percorso verso la scuola, un'aggressione in un corridoio e la successiva fuga. L'incidente si è verificato martedì 25 all’interno di un istituto scolastico, poco prima dell’inizio delle lezioni. Le immagini riprendono i momenti immediatamente precedenti all’intervento delle autorità e alla fuga dell’aggressore. La scena si svolge in un ambiente scolastico frequentato da studenti e personale.

Un video di poco piÃ¹ di un minuto racconta quello che Ã¨ successo la mattina del 25 marzo all'istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneare: racconta l'agguato di un 13enne alla professoressa di francese Chiara Mocchi. â??Nelle immagini si vede il ragazzo avvicinarsi a scuola, salire le scale e percorrere il corridoio con le pareti gialle dove sostano altri studenti fino a intercettare Mocchi ferma vicino almuro: una giacca verde, foulard, gli occhiali. Quando vede arrivare lo studente lo osserva ed Ã¨ in quel momento che il 13enne la colpisce.â??Qui abbiamo volutamente tagliato dal video le parti piÃ¹ cruente. Il ragazzo colpisce ripetutamente la donna con un coltello, lei si accascia al muro e cade a terra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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