il traffico della droga in brianza scattano 13 ordinanze cautelari

Nella giornata di ieri sono state eseguite tredici ordinanze di custodia cautelare in una vasta operazione antidroga in Brianza. L’indagine ha portato all’arresto di sei persone e al sequestro di oltre quattro chili di cocaina, più di 13 chili di hashish, cinque di marijuana e una somma di denaro contante pari a 65 mila euro. Le autorità hanno inoltre disposto ulteriori misure nei confronti di altri soggetti coinvolti.

Tredici ordinanze di custodia cautelare per l’inchiesta sul business della droga che aveva portato all’arresto di 6 persone e al sequestro di 4 chilogrammi e mezzo di cocaina, 13 e mezzo di hashish, 5 di marijuana e 65mila euro in contanti. A eseguire ieri mattina il provvedimento giudiziario emesso dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Francesca Bianchetti, sono stati i carabinieri della Compagnia di Seregno, con il supporto dei reparti del Comando provinciale di Monza Brianza, Belluno e Milano. Le accuse sono a vario titolo detenzione e cessione, anche in concorso, di sostanze stupefacenti. Per gli indagati, di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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