Il governo ha approvato un decreto il 18 marzo, entrato in vigore il giorno successivo, che prevede un taglio fiscale di circa 0,25 euro sui carburanti. Nonostante questa misura, il calo effettivo dei prezzi al dettaglio risulta inferiore, a causa di problemi legati alle accise. I prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente dall'inizio del conflitto in corso.

I prezzi alla pompa non sono variati di quanto avrebbero dovuto, nonostante lo stato incassi per venti giorni 500 milioni di euro in meno di accise Il 18 marzo è stato varato un decreto dal governo, già in vigore dal 19 marzo 2019. La materia riguarda i prezzi dei carburanti, che sono in forte aumento da quando è iniziata la guerra in Iran. Il decreto legge stanzia un po’ più di mezzo miliardo per finanziare un taglio temporaneo (20 giorni) delle accise su benzina e gasolio. In particolare, le accise vengono tagliate di 20 centesimi al litro che, tenendo conto anche della diminuzione di Iva che incide sulle accise, corrisponde infine ad un taglio di 24,4 centesimi al litro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il taglio fiscale sui carburanti è di circa 0,25 euro, ma il calo del prezzo è più piccolo. Problemi d’accisa

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