Il suo odore dopo la pioggia – Un rapporto indistruttibile

Da nerdpool.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pioggia, il profumo di un animale si diffonde nell'aria, creando un legame che supera le parole. La letteratura e i fumetti hanno spesso rappresentato il rapporto tra uomo e cane attraverso diverse sfumature, mettendo in luce momenti di complicità, fedeltà e affetto. Questi racconti mostrano come il legame con l’animale sia presente in molte narrazioni, anche se senza approfondimenti legali o deduzioni.

Nella letteratura fumettistica e non troviamo raccontati in diversi modi il rapporto tra animale e uomo, in particolare quello con i cani. Lo fa anche Il suo odore dopo la pioggia di José Luis Munuera. Il fumetto edito Bao Publishing mette al centro un uomo e il suo cane, compagno fedele della sua vita, tra difficoltà, nuovi incontri e la voglia di ritagliarsi il proprio piccolo mondo. Continuate la lettura per scoprire la nostra recensione di questo emozionante titolo. Il suo odore dopo la pioggia – José Luis Munuera; Bao Publishing Un uomo e il suo cane. Cedric è un giovane che casualmente leggendo il giornale trova l’annuncio di un allevamento che regala cuccioli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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