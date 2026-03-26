il sogno europeo alla prova delle policrisi

L’Europa si trova ad affrontare diverse crisi simultaneamente, mettendo alla prova le sue strutture e i meccanismi di coordinamento. Le difficoltà attuali coinvolgono questioni economiche, politiche e sociali, portando a confronti tra gli Stati membri e alle discussioni sui passi da compiere per superare le sfide. La capacità di risposta dell’Unione Europea sarà determinante per il suo futuro.

Chissà cosa penserebbe oggi Jean Monnet, convinto com’era che “l’Europa sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi”. Varrebbe anche per questa stagione di policrisi caratterizzata dal continuo sovrapporsi e dilatarsi di emergenze? La pandemia è stata soltanto l’inizio, come ha osservato l’economista Adam Tooze. Poi è arrivata la guerra in Ucraina, seguita dal 7 ottobre e dal conflitto a Gaza e oggi dall’Iran e dal Golfo Persico in fiamme. In mezzo, un ordine mondiale sconvolto dalla competizione globale tra Stati Uniti e Cina, a partire dalla corsa per la conquista delle materie prime critiche da cui dipendono la transizione tecnologica e digitale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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