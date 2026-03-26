Il Signore degli Anelli | Stephen Colbert firma il nuovo capitolo Shadows of the Past

Un nuovo film ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli è stato annunciato, con Stephen Colbert come sceneggiatore. Il film, intitolato “Shadows of the Past”, si svolge dopo la morte di Frodo e segue le vicende di Sam e di sua figlia Elanor. La produzione è stata confermata e il progetto prevede l’uscita nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi.

Il Signore degli Anelli torna al cinema: Stephen Colbert scrive "Shadows of the Past", un nuovo film ambientato dopo la morte di Frodo con Sam e sua figlia Elanor. Il Signore degli Anelli si espande con un annuncio che ha colto di sorpresa i fan di tutto il mondo: Peter Jackson, attraverso i canali ufficiali di Warner Bros., ha ufficializzato lo sviluppo di un nuovo film intitolato The Lord of the Rings: Shadows of the Past. La vera novità risiede nel team creativo: a guidare il progetto sarà Stephen Colbert, celebre conduttore del Late Show e noto esperto del mondo tolkieniano, che si occuperà della sceneggiatura insieme al figlio Peter McGee e alla storica collaboratrice di Jackson, Philippa Boyens. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Signore degli Anelli: Stephen Colbert firma il nuovo capitolo “Shadows of the Past” Articoli correlati Leggi anche: Il Signore degli Anelli: Stephen Colbert scriverà il nuovo film “Shadow of the Past” Leggi anche: Il Signore degli Anelli: L’ombra del Passato. Tutto sul nuovo film di Stephen Colbert Altri aggiornamenti su Stephen Colbert Temi più discussi: Il Signore degli Anelli, colpo di scena: Stephen Colbert scriverà il nuovo film per Peter Jackson; Il Signore degli Anelli, a sorpresa in arrivo un sequel: protagonista la figlia di un amato personaggio; Dopo The Late Show: Stephen Colbert scrive un film del Il Signore degli Anelli; Annunciato un nuovo film del Signore degli Anelli scritto da Stephen Colbert. Il Signore degli Anelli, Peter Jackson annuncia un nuovo film sequel: L’ombra del passatoSi intitolerà Il Signore degli Anelli: L'ombra del passato il nuovo progetto annunciato da Peter Jackson e Warner Bros. ambientato nella Terra di Mezzo e scritto dal noto conduttore Stephen Colbert. comingsoon.it Il Signore degli Anelli, un nuovo film in sviluppo presso Warner BrosNel giorno del Tolkien Reading Day, Warner Bros. ha annunciato un nuovo film del Signore degli Anelli intitolato Shadows of the Past, sviluppato da Stephen Colbert e suo figlio. La notizia arriva insi ... tg24.sky.it In un annuncio a sorpresa, Warner Bros. ha rivelato che Stephen Colbert sta sviluppando insieme al figlio un nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo che co-scriverà per Peter Jackson. #TheLordOfTheRings x.com Un nuovo film de Il Signore degli Anelli è stato annunciato: “Shadow of the Past”, titolo provvisorio, arriverà dopo “The Hunt for Gollum”, ed è scritto da Stephen Colbert e suo figlio. Sinossi: «Quattordici anni dopo la scomparsa di Frodo... Sam, Merry e Pip - facebook.com facebook