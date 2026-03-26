Il senso dell' incontrista

Un passaggio del testo descrive un momento in cui l’autore, guidato da un’intuizione improvvisa, decide di muoversi di propria iniziativa, allargando una gamba. In modo istintivo, agisce senza riflettere, e in quell’istante la palla si allontana dal linguaggio scritto. La scena si concentra sul movimento spontaneo e sull’azione istintiva che porta a un cambiamento nel corso degli eventi.

Poi, d’un tratto, ammaliato dall’intuizione allargai la gamba. Agii d’istinto. La palla uscì dalle parole. 1. Il Manuale di Tecnica e Tattica Calcistica della Scuola di Coverciano (Edizioni Correre 2008) definisce un calciatore come “unità significativa” ovvero un individuo preso nel suo complesso che ha un modo personale di comportarsi, relazionarsi, apprendere ecc.. Per descrivere in maniera analitica i suoi comportamenti sono state proposte alcune categorie: tecnica di base, tattica individuale, fisico e personalità sono le macroaree entro le quali “sondare” le peculiarità di ogni calciatore. In particolare la tattica individuale è definita come l’insieme dei comportamenti che il calciatore compie in ogni situazione delle due fasi di gioco affinchè la propria prestazione risulti efficace. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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