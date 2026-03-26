Il semestre filtro alla prova del Tar Ricorsi a pioggia prime bocciature | L’imparzialità non è stata violata

Il Tar ha respinto alcune delle richieste di ricorso contro il semestre filtro di Medicina, confermando che l’imparzialità delle procedure non è stata compromessa. Dopo le numerose istanze presentate, sono state emesse le prime decisioni di rigetto. La vicenda riguarda le contestazioni sui criteri adottati e sulla gestione delle prove, con le autorità giudiziarie che hanno analizzato i vari aspetti delle procedure.

e Nicola Palma Dopo i ricorsi a pioggia contro il semestre filtro di Medicina, arrivano le prime cinque ordinanze “fotocopia“ emesse tra il 13 e il 16 marzo dal Tar del Lazio che rigetta - in tutti i casi - l’istanza cautelare invocata dagli studenti di 16 università italiane, Statale di Milano inclusa, perché "non sussistono i presupposti". In particolare, "ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito", il Tribunale amministrativo del Lazio non censura le modifiche apportate in corso d’opera dal Ministero, anche "ripescando ai fini del punteggio i voti rifiutati del primo appello". "Il predetto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il semestre filtro alla prova del Tar. Ricorsi a pioggia, prime bocciature: "L’imparzialità non è stata violata" Articoli correlati Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtroIl Tar del Lazio ‘boccia’ i ricorsi contro il semestre filtro per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Medicina: respinti i ricorsi degli studenti sul semestre filtro. Per i giudici del Tar è legittimoIl debutto del nuovo sistema di accesso a Medicina esce indenne dal primo grande scoglio giudiziario. Contenuti utili per approfondire Il semestre filtro alla prova del Tar... Temi più discussi: Medicina: respinti i ricorsi degli studenti sul semestre filtro. Per i giudici del Tar è legittimo; Università, il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per Medicina; Il semestre filtro alla prova del Tar. Ricorsi a pioggia, prime bocciature: L’imparzialità non è stata violata; Semestre filtro e accesso a medicina, il Tar del Lazio respinge i primi ricorsi. Il semestre filtro alla prova del Tar. Ricorsi a pioggia, prime bocciature: L’imparzialità non è stata violataRigettate le istanze cautelari sulle nuove selezioni di Medicina: Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco. I correttivi in corsa? Meccanismo macchinoso, ma ha permesso a più studenti di entra ... ilgiorno.it Università, il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per MedicinaLa denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e priva di argomentazioni concrete ... tgcom24.mediaset.it Ecco perché il Tar ha dato via libera al maxipolo di Pernate (Novara) - facebook.com facebook Riserva del Borsacchio, il Tar rinvia x.com