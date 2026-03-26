Il San Francesco di Dante incanta il teatro Rossetti | Vasto ha celebrato il Dantedì 2026 FOTO

Vasto ha celebrato il Dantedì 2026 presso il teatro Rossetti, dedicando l’evento al “San Francesco” di Dante. La manifestazione ha coinvolto diverse attività culturali e artistiche, con un’attenzione particolare alle opere e alle interpretazioni del poeta toscano. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e relatori, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della figura e dell’opera di Dante Alighieri.

“Un evento di elevatissima qualità culturale con cui la nostra città ha onorato l’impegno che ogni amministrazione pubblica italiana ha il dovere di adempiere contribuendo a diffondere la conoscenza di Dante e della sua straordinaria esperienza letteraria”. Il sindaco Francesco Menna commenta così la riuscita dell’evento “Altissima povertà”, che si è svolto mercoledì 25 marzo 2026, che l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Polo Culturale della Città del Vasto, ha promosso in occasione dell’annuale ricorrenza del Dantedì. “Francesco d’Assisi, l’alter Christus, appare – ha affermato nel suo intervento Oliva - molto lontano dalle immagini oleografiche e dolciastre, che in molteplici occasioni ci si ostina a tramandare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il San Francesco di Dante incanta il teatro Rossetti: Vasto ha celebrato il Dantedì 2026 [FOTO] Articoli correlati “Il grande jazz” al teatro Rossetti di VastoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo,... Al teatro Rossetti di Vasto il concerto dell’Alessandro Carbonare TrioDomenica 18 gennaio, alle ore 18, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto “Le spericolate volute di un trio di legni”, con protagonista... Tutti gli aggiornamenti su San Francesco di Temi più discussi: Celebrazioni per l'ottocentenario della morte di San Francesco; Assisi, conclusa la venerazione delle spoglie di San Francesco. Zuppi: un messaggio di pace; Assisi, si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco; Assisi, oltre 370mila pellegrini per l'ostensione delle spoglie di San Francesco. Dantedì, concorso di scrittura per le scuole su Dante, San Francesco e il nostro tempoO insensata cura dei mortali… Dante, San Francesco e il nostro tempo: prende spunto dal verso di apertura del Canto XI del Paradiso il concorso di scrittura per le scuole, annunciato dal Ministero d ... ansa.it Massa si prepara a festeggiare gli 800 anni di San FrancescoPresentato il calendario delle iniziative in occasione degli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, patrono della città. noitv.it SAN FRANCESCO DI PAOLA OGGI TI DICE: «Con l’aiuto di Dio non dovete temere di nulla: chi agisce bene non deve temere» - facebook.com facebook