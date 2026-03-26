Gianluca Atzori, ex calciatore di Serie A, ha rilasciato una dichiarazione in cui parla di Allegri, affermando che l’allenatore mostrava interesse per il gioco d’azzardo. Atzori ha riferito che in una serata Allegri ha contribuito a far vincere 10 milioni di euro in due giocate. La sua testimonianza si concentra su episodi legati a momenti di svago del tecnico.

Gianluca Atzori ha raccontato di un'esperienza con un Masismiliano Allegri molto diverso da quello che siamo abituati a vedere sulla panchina del Milan. Durante la stagione 1996-1997, i due erano compagni di squadra al Perugia e, al termine di una vittoria contro il Venezia si sono recati al casinò per festeggiare. Di seguito, le parole dell'ex difensore ai microfoni del podcast 'Doppio Passo'. “Andammo a giocare a Venezia e Allegri disse a me e a Cristiano Giunti che se avessimo vinto saremmo andati al casinò, per questo ci chiese di portarci dietro anche l’abito. Dopo la vittoria, mantiene la parola: mettemmo 500mila lire a testa e li demmo ad Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il retroscena di Atzori: “Ad Allegri piaceva il casinò. Una sera ci ha fatto vincere 10 milioni in due giocate

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