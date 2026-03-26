Il recupero L’Ostiamare avanti di due gol a Teramo Nel finale gli abruzzesi acciuffano il pareggio

Nella partita tra Teramo e Ostiamare, il risultato finale è di 2-2, con l’Ostiamare che era in vantaggio di due gol nel corso del secondo tempo. La formazione ospite ha mantenuto il vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, quando gli abruzzesi sono riusciti a pareggiare. La partita si è conclusa con il risultato di 4-3 in favore dell’Ostiamare nel punteggio complessivo.

Teramo 2 Ostiamare 2 (3-4-2-1): Torregiani, Botrini, Alessandretti, Bruni (69’ Sereni); Salustri (77’ Kunze), Borgarello Vitali, Angiulli (69’ Persano), Pietrantonio); Pavone (89’ Cipolletti), Carpani; Njambe. All.: Pomante. OSTIAMARE (4-2-3-1): Vertua, Donsah, Piroli, Giordani, Orfano; Marrali, Buono; Vagnoni, Badje (85’ Rasi), Spinosa; Cardella (88’ Gueye). All.: D’Antoni. Arbitro: Zito di Rossano. Reti: 46’ Spinosa, 68’ Giordani, 84’ Sereni, 86’ Persano. Finisce 2-2 il recupero tra Teramo e Ostiamare, si partiva sullo 0-1 (gol di Spinosa) maturato alla fine del primo tempo, poi la gara era stata sospesa a causa dell’infortunio del direttore di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il recupero. L’Ostiamare avanti di due gol a Teramo. Nel finale gli abruzzesi acciuffano il pareggio Articoli correlati Il Lecco è indemoniato nel finale: a Trento è pareggio in pieno recuperoIl Lecco torna dal Briamasco di Trento solo con un pareggio, riacciuffato in extremis. Frosinone–Pescara 2-2, tra polemiche e rimonta: i giallazzurri acciuffano il pari nel finaleAl “Benito Stirpe” succede di tutto: doppietta di Di Nardo, gol annullato dal Var, rigore di Calò ed espulsione di Altare. Tutti gli aggiornamenti su Il recupero L'Ostiamare avanti di due... Temi più discussi: Calcio, l’Ostiamare a caccia della vittoria nel recupero di domani contro il Teramo; Il recupero di Teramo-Ostiamare; 19 i gol della 28° in attesa del recupero tra Teramo e Ostiamare; Loro pareggiano, Ancona prima: il 2-2 in rimonta del Teramo contro l’Ostiamare nel recupero di ieri mantiene i biancorossi in vetta. Dalle 14.30 il secondo tempo di Teramo-OstiamareSi ripartirà dallo 0-1 per i laziali maturato lo scorso 15 marzo, quando il match fu sospeso all'intervallo per infortunio dell'arbitro ... rainews.it Loro pareggiano, Ancona prima: il 2-2 in rimonta del Teramo contro l’Ostiamare nel recupero di ieri mantiene i biancorossi in vettaANCONA Alla fine è successo davvero: il Teramo pareggia nel recupero del secondo tempo con l'Ostiamare e, grazie a questo risultato, l'Ancona resta al comando della classifica ... corriereadriatico.it A.S. Ostiamare Lido Calcio srl - facebook.com facebook Dalle 14.30 il secondo tempo di Teramo-Ostiamare x.com