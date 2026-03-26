Lunedì 30 marzo 2026 alle 20.30 si tiene un concerto del Quartetto Adorno nella chiesa di San Pietro in Monastero a Verona. L'evento fa parte della XXVII stagione de I Virtuosi Italiani e riguarda i quartetti per archi di Ludwig van Beethoven. La rassegna si svolge nella storica location e prevede l'esecuzione di brani del compositore tedesco.

Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20.30 nella suggestiva cornice di San Pietro in Monastero prosegue la rassegna dedicata ai quartetti per archi di Ludwig van Beethoven, inserita all’interno della XXVII Stagione concertistica de I Virtuosi Italiani. Protagonista della serata il Quartetto Adorno, fondato nel 2015, e affermatosi rapidamente sulla scena internazionale grazie a importanti riconoscimenti ed esibitosi in alcune delle più prestigiose sale concertistiche al mondo, tra cui Wigmore Hall, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro La Fenice. Il programma della serata propone due capolavori del repertorio quartettistico, tra i quali il Quartetto per archi in Re Maggiore Op. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Il Quartetto Adorno in concerto a Verona

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