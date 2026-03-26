Mercoledì 25 marzo, nel quartiere Europa-Novacella di Bolzano, si sono verificati momenti di tensione quando alcuni agenti di polizia sono intervenuti per liberare un appartamento occupato abusivamente da un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il proprietario dell’immobile si trova attualmente in ospedale e non era presente al momento dell’intervento. La situazione si è risolta con l’evacuazione dell’appartamento.

Secondo le prime ricostruzioni il soggetto avrebbe approfittato della temporanea assenza del proprietario di casa, ricoverato da giorni in ospedale, per entrare di nascosto nel locale e occuparlo. Il fatto è stato notato da alcuni condomini che hanno immediatamente avvisato il vicino. Il tutto non senza problemi: uno di loro, infatti, è stato minacciato dall’occupante che gli ha intimato di non intromettersi in fatti che non lo riguardavano. Scoperto il fatto, il titolare dell’appartamento ha chiesto aiuto agli operatori della Centrale unica di emergenza che hanno inviato sul posto la polizia di Stato. Per il 45enne è scattato l’arresto e si sono aperte le porte delle camere di sicurezza della questura. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Il proprietario di casa è in ospedale, lui gliela occupa (senza permesso)

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