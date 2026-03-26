Un cane è stato trovato vagante nel territorio di San Giovanni Teatino ed è stato successivamente portato nel canile sanitario dalla Asl. Nonostante siano stati effettuati diversi tentativi di contatto, il proprietario non ha mai ritirato l’animale. Per questo motivo, è stato denunciato per abbandono. Sonic, il nome dell’animale, si trova ora in struttura in attesa di ulteriori sviluppi.

Pronto all’adozione, Sonic ha solamente un anno circa, è stato castrato e testato, è estremamente socievole e convive con chiunque. Ha vissuto in famiglia con dei bimbi e dimostra una grande affabilità verso di loro Sonic è stato rinvenuto vagante sul territorio di San Giovanni Teatino. È stato accalappiato dalla Asl, portato nel canile sanitario per rintracciare il suo proprietario che, sebbene sia stato contatto più volte, non ha mai provveduto al ritiro, ed è stato denunciato per abbandono. Intanto, però, Sonic è stato trasferito nel canile rifugio di Chieti ed è pronto per conoscere la sua nuova famiglia. Pronto all’adozione, Sonic ha solamente un anno circa, è stato castrato e testato, è estremamente socievole e convive con chiunque. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il proprietario del cane non risponde e Sonic finisce in canile

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