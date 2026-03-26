Nel mese di ottobre 2024, un insegnante dell’Istituto Lombardini di Abbiategrasso è stato coinvolto in un episodio di violenza da parte di uno studente di 16 anni. L’aggressione si è verificata all’interno della scuola e ha coinvolto calci e pugni. Nonostante le ferite riportate, l'insegnante è tornato in classe, dichiarando che stare con i ragazzi è una esperienza molto positiva.

Abbiategrasso (Milano) – Era l’ottobre del 2024 quando all’Istituto Lombardini di Abbiategrasso un episodio di violenza turbò profondamente il mondo della scuola: il professor Rocco Latrecchiana venne aggredito a calci e pugni da uno studente di appena 16 anni. Un fatto che ha lasciato segni non solo fisici – il procedimento giudiziario è tuttora in corso – ma soprattutto interiori. Architetto di formazione e insegnante di arte e adesso progettazione in un istituto per geometri, nella mente di Latrecchiana alcuni momenti di quel giorno restano indelebili, anche alla luce di quanto accaduto ieri a Trescore Balneario. Professore, è passato un anno e mezzo dall’aggressione, cosa è cambiato da quel giorno? “Certe ferite non si rimarginano, anche se il tempo passa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prof picchiato ad Abbiategrasso nel 2024: “Certe ferite non si rimarginano, ma sono tornato in classe: stare con i ragazzi è bellissimo”

Articoli correlati

Treno con 300 persone si schianta contro un'auto al passaggio a livello ad AbbiategrassoUno scontro tra una vettura e un treno della linea Mortara-Rogoredo è avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio intorno alle 17, all'ingresso...

La prof di educazione fisica manca le Olimpiadi per due centesimi: al rientro in classe, i ragazzi la aspettano con un manifesto che la lascia senza paroleMartina Favaretto, 31 anni, insegnante di educazione fisica in una scuola della Terraferma Veneziana, ha vissuto una delle delusioni più dure dello...

Tutti gli aggiornamenti su Il prof picchiato ad Abbiategrasso nel...

Argomenti discussi: Il prof picchiato ad Abbiategrasso nel 2024: Certe ferite non si rimarginano, ma sono tornato in classe: stare con i ragazzi è bellissimo; Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario da uno studente, il 13enne ha ripreso tutto col telefonino.

Il prof picchiato ad Abbiategrasso nel 2024: Certe ferite non si rimarginano, ma sono tornato in classe: stare con i ragazzi è bellissimoA ottobre di due anni fa Rocco Latrecchiana venne aggredito a calci e pugni da uno studente appena 16enne. Avevo deciso di lasciare l’insegnamento, ci ho ripensato grazie ai colleghi, all’ex dirigent ... ilgiorno.it