Il principale avversario dell’Italia è l’Italia stessa

Oggi la nazionale italiana affronta l'Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni. Tra i commentatori e i giocatori nordirlandesi, si afferma che il vero ostacolo per l’Italia sia rappresentato da se stessa. La squadra italiana cerca di migliorare le proprie prestazioni in un match che si svolge in un momento di tensione e pressione.

Ne sono convinti giornalisti e calciatori dell'Irlanda del Nord, contro cui la Nazionale gioca oggi gli spareggi per i Mondiali: non ci sentiamo di dare loro torto L’Italia arriva agli spareggi per qualificarsi ai Mondiali di calcio da favorita, pur in un periodo storico non semplice e con la consapevolezza delle recenti mancate qualificazioni. Giovedì sera a Bergamo affronta l’Irlanda del Nord, una nazionale tutto sommato modesta, al 69esimo posto del ranking mondiale (l’Italia è 12esima); chi vince giocherà contro la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina. Italia-Irlanda del Nord si giocherà dalle 20:45, ma già da un paio d’ore prima, e fino al termine della partita, il Post la presenterà e racconterà con un liveblog sul sito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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