Il Presidente Mattarella depone una corona d' alloro alle Fosse Ardeatine – Il video

Da open.online 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 marzo 2026, il Presidente della Repubblica si è recato alle Fosse Ardeatine, dove ha deposto una corona d’alloro in memoria delle vittime dell’eccidio. L’evento si è svolto nel rispetto delle formalità istituzionali, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche. La cerimonia si è conclusa con il saluto alle persone presenti e il rispetto delle tradizionali pratiche commemorative.

Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro alle Fosse Ardeatine per commemorare le vittime dell’eccidio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. La Russa preme, altrimenti la maggioranza farà passare la mozione Pd di sfiducia La lite con La Russa, la minaccia dello scontro in aula, poi Santanché si arrende. E per il dopo spunta Zaia 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Presidente Mattarella

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