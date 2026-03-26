Su social network circola un post scritto da un ragazzo di 13 anni, poco prima di aver ferito con un coltello una docente. Nel testo, il giovane scrive di non aver avuto il coraggio di uccidere suo padre. L'episodio si è verificato in una scuola e ha coinvolto anche la docente, rimasta ferita durante l'aggressione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Lo studente di 13 anni che ha accoltellato la sua professoressa di francese Chiara Mocchi a Trescore Balneario faceva parte di un piccolo gruppo Telegram, dove ha postato il video dell’aggressione. Ma non solo, ci sono anche foto e testi ora al vaglio degli investigatori, tra cui una lettera, una sorta di manifesto in cui il ragazzino preannunciava quello che avrebbe fatto. Nel testo dice anche che avrebbe voluto uccidere il padre, ma di non aver avuto il coraggio. Il post del 13enne prima di accoltellare la prof "Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre" Il manifesto dello studente 13enne Il post del 13enne prima di accoltellare la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il post dello studente 13enne prima di accoltellare la prof: "Non ho avuto il coraggio di uccidere mio padre"

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