Il porto sul mar Rosso che fa gola a tutti

Nel porto di Berbera, in Somaliland, gli Emirati Arabi Uniti rafforzano la loro presenza militare mentre nel golfo Persico si intensifica il conflitto. La regione, strategicamente importante, vede aumentare le attività militari degli Emirati, che hanno già stabilito basi e infrastrutture nel porto. La situazione si sviluppa nel contesto di tensioni tra varie potenze e interessi legati al controllo delle rotte marittime.

Solo salendo su una gru alta 75 metri che sovrasta i moli del porto di Berbera, in Somaliland, Ayante Sakal riesce a vedere la base militare degli Emirati Arabi Uniti. Nessuno sa di preciso cosa succeda dentro. “È una zona ad accesso limitato”, racconta il lavoratore del porto, che è stato costruito ed è gestito dall’azienda emiratina Dubai Ports World (DP World). Mentre sull’altro versante della penisola arabica infuriano i combattimenti della guerra in Iran, anche il mar Rosso è sempre più militarizzato. In nessun’altra parte del continente ci sono tante basi militari straniere come nel Corno d’Africa, una regione strategica che affaccia sull’accesso meridionale al mar Rosso. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il porto sul mar Rosso che fa gola a tutti Articoli correlati Medio Oriente, cacciatorpediniere della Marina Usa attracca a porto israeliano sul Mar RossoUn cacciatorpediniere della Marina militare statunitense ha attraccato nel porto israeliano di Eilat, sul Mar Rosso. Rocchi sul rosso a Kalulu: «Giusto far intervenire il VAR sul secondo giallo, ma è una regola che ci fa male. Ecco il motivo»Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Prom Rivalry | TEEN | Full Movie in English Una selezione di notizie su Il porto sul mar Rosso che fa gola a... Temi più discussi: Saudi Aramco offre l'opzione del porto sul Mar Rosso per le allocazioni di petrolio di aprile; L’Iran colpisce una raffineria saudita sul Mar Rosso; Riad, drone ha colpito la raffineria Samref nel porto di Yanbu; Colpita una raffineria saudita in un porto sul Mar Rosso. Riad, drone ha colpito la raffineria Samref sul Mar RossoNella zona industriale di Yanbu, che con il blocco dello stretto di Hormuz è ora l'unico sbocco per il greggio dal Golfo. Attacchi con droni anche contro due raffinerie in Kuwait (ANSA) ... ansa.it Energia: Egitto offre capacità di stoccaggio petrolifero sul Mar Rosso per crisi HormuzIl governo dell'Egitto ha messo a disposizione per l'affitto dieci impianti di stoccaggio per greggio e prodotti petroliferi nei porti ... agenzianova.com “I reati da Codice rosso sono la vera emergenza” x.com Dettagli che fanno la differenza. Bianco puro, verde naturale e un pizzico di rosso passione. - facebook.com facebook