Il Pnrr alla prova della sostenibilità | l’analisi dell’ASviS

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene analizzato dall’ASviS in relazione alla sostenibilità. L’organizzazione ha pubblicato un approfondimento che valuta gli aspetti ambientali, sociali ed economici delle iniziative previste. L’attenzione è rivolta alle modalità di attuazione e alle risorse allocate, con particolare attenzione alle strategie di lungo termine e ai possibili impatti sui diversi settori.

TESTO di Maddalena Binda, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 marzo 2026 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( Pnrr ) ha rappresentato per l’Italia un’occasione senza precedenti per finanziare investimenti in settori chiave, come la transizione ecologica e digitale, l’istruzione, la sanità e la competitività delle imprese. Oltre allo stanziamento di risorse, il Pnrr ha introdotto un nuovo modo di operare nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni, incentivando la valutazione ex-ante e il monitoraggio ex-post delle politiche. A pochi mesi dalla scadenza è possibile analizzare il contributo del Pnrr alla costruzione di uno sviluppo sostenibile e, in particolare, alla realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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