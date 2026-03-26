Il prezzo del petrolio diminuisce a causa di indiscrezioni su negoziati possibili e delle scorte di greggio negli Stati Uniti, che sono aumentate. Tuttavia, i costi di raffinazione della benzina restano elevati e non si sono ridotti al pari del greggio. La differenza tra il calo del greggio e il prezzo alla pompa evidenzia un divario tra il mercato del greggio e quello dei carburanti.

Prosegue la volatilità sui mercati dell’energia, nel flusso di notizie contrastanti sull’andamento della campagna militare e su possibili sforzi diplomatici. Ieri le quotazioni hanno subito una correzione, con cali marcati sia per il greggio sia per la benzina, sulla scia delle aspettative di una possibile apertura diplomatica tra Stati Uniti e Iran. A rafforzare la pressione ribassista si sono aggiunti, sempre ieri, i dati sulle scorte statunitensi. Le scorte commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti (escluse quelle della Riserva strategica di petrolio) sono aumentate di 6,9 milioni di barili rispetto alla settimana precedente. Con 456,2 milioni di barili, le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti sono ora lievemente al di sopra della media quinquennale per questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il petrolio scende, la benzina non cala: il nodo raffinerie

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