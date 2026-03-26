Il personaggio è quello introverso e complessato creato dallo scrittore norvegese Jo Nesbø

Da oggi è disponibile su Netflix l’intera serie Detective Hole, composta da nove episodi. La narrazione segue le vicende di un detective con problemi di insicurezza, un serial killer violento e un ispettore coinvolto in attività illecite. La storia si sviluppa attraverso le indagini e i confronti tra i personaggi, offrendo uno sguardo sulle dinamiche del crimine e delle forze dell’ordine.

U n detective tormentato, un’omicida seriale efferato e un ispettore corrotto: questi gli ingredienti principali di Detective Hole, serie Netflix da oggi in streaming con tutti i 9 episodi. Si tratta dell’adattamento dei romanzi polizieschi di Jo Nesbø (re dello “scandinoir”) con protagonista il brillante e introverso poliziotto Harry Hole (13 in totale) interpretato da Tobias Santelmann. Una serie di buona fattura ma che, purtroppo, non riesce a restituire la complessità delle pagine di Nesbø. Non è la prima volta che il detective Hole viene trasposto, nel 2017 ha avuto il volto di Michael Fassbender in L’uomo di neve, dal romanzo omonimo del 2007. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il personaggio è quello introverso e complessato creato dallo scrittore norvegese Jo Nesbø Articoli correlati Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari, il tiktoker sarà un personaggio creato con l'IAKhaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, ha concluso un accordo con Rich Sparkle Holdings per la cessione della società che gestisce il suo... Leggi anche: Tutto su Liu Jo Stivale ‘glam’ Liu Jo X Leonie Hanne