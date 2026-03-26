Il Partito Democratico di Foligno ha espresso soddisfazione per i risultati del referendum sulla riforma della magistratura, definendoli una vittoria per la democrazia e la Costituzione. Contestualmente, il partito ha criticato l’amministrazione comunale per il suo atteggiamento nei confronti della consultazione, senza specificare ulteriori dettagli. La consultazione ha coinvolto sia questioni nazionali che locali, con il risultato del NO che ha prevalso.

FOLIGNO "Una vittoria per la democrazia e per la Costituzione", così il Pd folignate esulta per i risultati, locali e nazionali, della consultazione referendaria sulla riforma della magistratura. Bacchettando non solo il Governo ma anche l’amministrazione comunale di centrodestra "Il risultato del referendum rappresenta una grande vittoria per la democrazia e per la Costituzione – così i dem – I cittadini hanno respinto una riforma ritenuta sbagliata e inutile, percepita da molti come un tentativo di minare l’indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri, principi fondamentali su cui si regge la nostra Repubblica. Una riforma che colpiva la Costituzione scritta dai bisnonni e oggi difesa dai pronipoti, con una partecipazione giovanile particolarmente significativa: un segnale forte e incoraggiante per il futuro del Paese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd brinda alla vittoria del NO al referendum. E “bacchetta“ l’amministrazione comunale

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