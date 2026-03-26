Il parto di un capodoglio ripreso per la prima volta | le femmine adulte uniscono le forze e aiutano il piccolo a respirare

Per la prima volta è stato documentato il parto di un capodoglio, durante il quale undici femmine adulte, anche non imparentate, sono state osservate collaborare per sostenere e aiutare il neonato a respirare. La scena è stata ripresa in mare aperto, offrendo un esempio di cooperazione tra esemplari di questa specie, senza interventi umani o altri fattori esterni coinvolti.

Ripreso per la prima volta il parto di un capodoglio: 11 femmine, anche non imparentate tra loro, collaborano per sorreggere e aiutare il neonato a respirare, mostrando una sorprendente capacità di cooperazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Solo le femmine possono allenare le femmine: le strambe quote rosa della Fifa Bagnara, Palmi e Seminara uniscono le forze per il SentieroSabato 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, i comuni di Bagnara Calabra, Palmi e Seminara hanno unito le forze per... Una selezione di notizie su Il parto di un capodoglio ripreso per... Capodoglio spiaggiato a Castiglioncello: il mare in tempesta porta a riva la carcassaLivorno, 20 febbraio 2026 – La carcassa di quello che sembra essere un capodoglio è stata trovata nella mattina di venerdì 20 febbraio in una delle calette che costellano Castiglioncello, la nota ... lanazione.it Carcassa di capodoglio trovata in una spiaggia in CalabriaLa carcassa di un giovane capodoglio è stata trovata sulla spiaggia in località Michelino del Comune di Parghelia. Il cetaceo, lungo 6,5 metri, aveva la coda quasi recisa da un cappio di cordame e ... affaritaliani.it