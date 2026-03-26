Il paesaggio di Valle di ieri e di oggi

Ieri e oggi, il paesaggio della Valle del Feniletto si presenta attraverso una passeggiata che parte dalla stazione di sollevamento irrigua del Consorzio di Bonifica Veronese. Il percorso prosegue lungo sentieri che attraversano l’oasi, un’area che è stata rinaturalizzata e che rivela aspetti di grande rilevanza ambientale e storica. La visita permette di osservare le trasformazioni e le caratteristiche attuali del territorio.

Passeggiata esperienziale alla scoperta della Valle del Feniletto a partire dalla stazione di sollevamento irrigua del Consorzio di Bonifica Veronese, per poi proseguire lungo i percorsi che lambiscono l’oasi, un’area rinaturalizzata di grande valore ambientale e storico.Un’occasione unica per. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il paesaggio di Valle di ieri e di oggi Articoli correlati Notte di neve in Valle Intelvi: almeno 25 centimetri e paesaggio da cartolinaDa Blessagno le immagini spettacolari arrivate in redazione: la valle si è svegliata completamente imbiancata dopo la lunga e abbonante nevicata La... Leggi anche: Festa del Cross 2026, Battocletti trionfa alla Valle dei Templi: “Mi sono divertita. Il paesaggio è fantastico” E se il rinoceronte avesse sostituito il cavallo nella storia umana Contenuti e approfondimenti su Il paesaggio di Valle di ieri e di oggi Temi più discussi: La Valle d’Aosta tra storia e rappresentazioni, UniVda il 25 e 26 marzo - Nos Alpes; Flora - Percorsi di primavera, la Valle dei Templi ed Eraclea Minoa tra ambiente e paesaggio - AgrigentoNotizie; Open call – Partecipa alla realizzazione di un’opera d’arte di Cecilia Vicuña | Sabato 28 marzo Laghi di Avigliana; Camminata in Val di Chio la Valle di Dio. Il paesaggio di Valle di ieri e di oggiPasseggiata esperienziale alla scoperta della Valle del Feniletto a partire dalla stazione di sollevamento irrigua del Consorzio di Bonifica Veronese, per poi proseguire lungo i percorsi che ... veronasera.it Visitare il Forte di Bard: storia, mostre e percorsi in Valle d’AostaUn viaggio tra bastioni, esposizioni internazionali e iniziative per i ghiacciai che trasforma una fortezza in un polo culturale ... viaggiamo.it Hai bisogno di prenotare visite o esami Asst Valle Olona: “E' semplice, veloce e senza code!” - facebook.com facebook