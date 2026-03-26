Re Artur sta meglio e tornerà ad allenarsi con il gruppo. Questo rappresenta una notizia positiva per la squadra in vista dell’incontro diretto contro l’Ascoli. La squadra si prepara alla partita con alcune certezze, mentre Ionita è già rientrato in attività con i compagni. La gara si avvicina e i giocatori sono concentrati per affrontare al meglio la sfida.

Re Artur è atteso al rientro in gruppo. È la buona notizia in casa amaranto nella settimana che porta alla scontro diretto contro l’Ascoli. Artur Ionita, centrocampista moldavo arrivato a gennaio, ha smaltito la lesione muscolare che lo tiene fuori ormai da un mese ed è pronto per tornare a dare una mano nel momento cruciale della stagione. I prossimi giorni serviranno allo staff tecnico per decidere per una sua convocazione per la gara di lunedì sera. Nel frattempo il resto della squadra è scesa in campo ieri mattina all’ Arezzo Training Center di Rigutino, proseguendo la preparazione in vista del big match contro i marchigiani. Il gruppo amaranto ha lavorato con intensità e attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - IL NOTIZIARIO. Re Artur sta meglio. Ionita rientra in gruppo

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