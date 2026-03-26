Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato una modifica alle regole che ha eliminato il blocco che riguardava il mercato del Napoli a gennaio. La decisione permette ora al club di agire senza restrizioni nelle prossime sessioni di mercato, rimuovendo un ostacolo che aveva influenzato le acquisizioni e le cessioni durante il periodo invernale. La riforma è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato della federazione.

"> Il Napoli si riprende il futuro. Come racconta Il Mattino, il Consiglio Federale della FIGC ha modificato le regole, eliminando di fatto il blocco che aveva condizionato il mercato azzurro a gennaio. Una svolta attesa e decisiva: «Non accadrà più il paradosso Napoli», evidenzia Il Mattino, riferendosi a una delle società più solide d’Europa costretta a fermarsi per un tecnicismo contabile. “VIA IL BLOCCO” Il problema nasceva dal superamento del limite tra ricavi e costo del lavoro allargato, nonostante i 174 milioni di euro disponibili in cassa. Una situazione che aveva fatto discutere anche Conte: «Abbiamo 240 milioni in cassa e il mercato bloccato», aveva ironizzato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Napoli: “Napoli, una beffa su bilanci e mercato”

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, beffa ai rigori: Fedele duro su Giovane e Alisson

Mercato Napoli, non solo gli azzurri su En Nesyri: si entra una nuova faseIl Napoli continua a seguire sul mercato i diversi nomi che sono emersi nelle scorse settimane.

MERCATO CHE FAREI: NAPOLI EDITION #Calcio #Football #SscNapoli #Mercatochefarei

Contenuti utili per approfondire Il Napoli Napoli una beffa su bilanci e...

Discussioni sull' argomento BLOCCO DEL MERCATO, CHE BEFFA PER IL NAPOLI: ORA LA FIGC CAMBIA LE REGOLE FINANZIARIE; Il danno e la beffa per Chivu: salta il big match contro la Roma, Inter nei guai; Cagliari-Napoli, doccia fredda immediata ma la reazione è apprezzabile; OBIETTIVO NAPOLI – Tra Utopia e Realtà: l’Obbligo Champions e il Sogno Scudetto.

Hellas, beffa contro il Napoli. L'Arena in taglio alto: Sconfitto all'ultimo respiroChris senza fine per il Verona. La squadra di Paolo Sammarco è stata piegata in casa dal Napoli che si è imposto 2-1 con una rete a tempo scaduto di Romelu Lukaku. Una sconfitta pesante per i ... m.tuttomercatoweb.com

LUKAKU-NAPOLI: LE ULTIME DICHIARAZIONI PREOCCUPANO - facebook.com facebook

Napoli, blitz della guardia di finanza contro “compro oro”: sequestro da 600mila euro x.com