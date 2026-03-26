Dopo le dimissioni di un sottosegretario e del capo di gabinetto, il ministero della Giustizia si trova in una situazione di instabilità. La crisi è stata confermata dalla presenza di tensioni interne e da una gestione ormai in crisi avanzata. Le recenti vicende hanno portato a un momento di grande incertezza, con la possibilità di un intervento di riforma o di cambiamenti futuri.

Il nome più accreditato per sostituire Delmastro come sottosegretario alla Giustizia è quello della deputata di FdI Sara Kelany. Bartolozzi si è dimessa ma si sente ancora zarina. Ipotesi Mura per la discontinuità nel gabinetto di Nordio Nordio:"Rammarico per la frase sul 'Csm paramafioso'. Ma non mi dimetto, ho la fiducia della premier" Il plotone d'esecuzione di Meloni. Ora la premier chiede anche la testa di Santanchè Il giorno dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro e della capo di gabinetto Bartolozzi, il ministero della Giustizia appare come un corpo moribondo, in bilico fra il tracollo definitivo e un tentativo di rinascita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ministero della Giustizia in bilico fra tracollo e rinascita. Kelany in pole per il dopo Delmastro

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