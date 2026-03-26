Il mezzo del cammin per la nostra vita

Durante l’evento a Fa’ la cosa giusta! , Settimio Rienzo ha parlato del Cilento e di un nuovo percorso lungo il fiume Tanagro, che attraversa la regione. Ha illustrato le caratteristiche del territorio e l’importanza di valorizzare le aree lungo il corso d’acqua attraverso iniziative di promozione e turismo. Rienzo ha infatti descritto l’itinerario come un’opportunità per scoprire il paesaggio e le tradizioni locali.

Sentieri In Italia nel 2025 superati i 300 mila camminatori. Una forma di turismo lento a impatto zero che valorizza le aree interne: oltre 250 itinerari censiti da Terre di Mezzo Sentieri In Italia nel 2025 superati i 300 mila camminatori. Una forma di turismo lento a impatto zero che valorizza le aree interne: oltre 250 itinerari censiti da Terre di Mezzo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il mezzo del cammin per la nostra vita Articoli correlati Bimba investita all’asilo, condanna definitiva a 2 e mezzo per la maestra. I genitori: “L’unica condannata a vita è nostra figlia”Dopo 8 anni di calvario per i genitori dalla piccola Lavinia, è arrivata la condanna definitiva a due anni e mezzo per la maestra dell’asilo nido di... Askatasuna a Otto e mezzo: la fotografia della nostra sinistraChi avesse ancora qualche dubbio su cosa pensino gli esponenti a vario titolo del centrosinistra italiano può sempre riguardarsi la puntata di Otto e... nel bel mezzo del cammin di nostra vita Approfondimenti e contenuti su Il mezzo del cammin per la nostra vita Discussioni sull' argomento Speciali Storia - Nel mezzo del cammin - XXXIII paradiso (pt.14) - in diretta su Rai Storia 25/03/2026 alle 23:40; Dantedi: Nel mezzo del cammin di nostra vita, sette secoli dopo; RAI STORIA, RAI 3 * NEL MEZZO DEL CAMMIN - 25/03(08.20) : RAI CULTURA CELEBRA DANTE CON DOCUMENTARI E ADATTAMENTI POETICI, IL SOMMO POETA TRA STORIA MEDIEVALE E INTERPRETAZIONI CONTEMPORANEE (VEDI-SEGUI; Da Fabriano a L’Aquila, il cammino delle terre mutate dal terremoto. "Quando c'è di mezzo il destino della tua Nazione, quello del partito viene dopo". Almeno per noi. #giorgiameloni #fratelliditalia #italia x.com Il messicano, reduce da quattro mesi e mezzo di stop, è considerato un'arma importante per gli ultimi due mesi di stagione. E anche in ottica futura: sarà preferito a Füllkrug - facebook.com facebook