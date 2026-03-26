Il mezzo del cammin per la nostra vita

Da cms.ilmanifesto.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento a Fa’ la cosa giusta! , Settimio Rienzo ha parlato del Cilento e di un nuovo percorso lungo il fiume Tanagro, che attraversa la regione. Ha illustrato le caratteristiche del territorio e l’importanza di valorizzare le aree lungo il corso d’acqua attraverso iniziative di promozione e turismo. Rienzo ha infatti descritto l’itinerario come un’opportunità per scoprire il paesaggio e le tradizioni locali.

Sentieri In Italia nel 2025 superati i 300 mila camminatori. Una forma di turismo lento a impatto zero che valorizza le aree interne: oltre 250 itinerari censiti da Terre di Mezzo Sentieri In Italia nel 2025 superati i 300 mila camminatori. Una forma di turismo lento a impatto zero che valorizza le aree interne: oltre 250 itinerari censiti da Terre di Mezzo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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