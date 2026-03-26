Il Mediterraneo come sfida alla decadenza | Capri Evola e Marinetti

Nel 1900, l’isola di Capri si trovava immersa nel clima mediterraneo, attirando visitatori e scrittori. La sua posizione nel Tirreno portava un afflusso di persone e stimolava dibattiti culturali e artistici. Tra le figure di spicco che si sono confrontate con il luogo, alcuni autori e pensatori hanno espresso idee e opinioni legate alla sua atmosfera e alla sua identità.

Roma, 26 marzo – Stretta nel caldo abbraccio del Tirreno e di quello più languido dei sui visitatori, la Capri di inizio Novecento aveva una sua stravagante ragion d’essere. “Isola peccaminosa”, “Isola pagana”, luogo di ritrovo per i piaceri nascosti e proibiti di mezza Europa. Un turismo ante litteram, ma già decadente, spossato, fatuo. Un curioso chiaroscuro rispetto alla sua natura solare, mediterranea, addirittura imperiale, essendo pur sempre stata nel tempo dimora di imperatori come Augusto e Tiberio. Un incontro impossibile. Per l’Evola mondano di Notturno europeo, la Capri dell’epoca assomiglia a una “mascherata permanente”, in cui tutto è scaduto nel pittoresco, persino la sua fama di luogo di perdizione, con i suoi erotismi estenuati e i suoi eccessi, come quelli della famigerata villa di Fersen. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il Mediterraneo come sfida alla decadenza: Capri, Evola e Marinetti Articoli correlati Lampedusa: il Papa sfida le politiche migratorie e ascolta il grido del Mediterraneo. Un monito alla fraternità.Lampedusa accoglie il Papa tra tensioni politiche e un monito sul Mediterraneo Lampedusa si prepara all’arrivo di Papa Leone XIV il 4 luglio. DiCaprio, Anderson e Del Toro premiati a Capri: la 30ma edizione di Capri HollywoodCapri Hollywood premia Frankenstein e i grandi nomi del cinema internazionale, con uno spazio rilevante anche per le produzioni italiane. Una selezione di notizie su Il Mediterraneo come sfida alla... Temi più discussi: Mediterraneo: Macron costruisce l’asse Francia-Grecia-Cipro, l’Italia non sfida la Turchia; Mediterraneo, tecnologia e sicurezza: alla Luiss il progetto Med-Or che ridisegna la geopolitica delle connessioni; Stefano Besseghini: Opportunità per l’Italia, nella sfida energetica Mediterraneo al centro; La sfida delle isole ai muri di cristallo che le separano dal cuore dell'Europa. Mediterraneo, tecnologia e sicurezza: alla Luiss il progetto Med-Or che ridisegna la geopolitica delle connessioniPresentato a Roma il progetto di ricerca promosso da Med-Or con Luiss School of Government, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CSF ... adnkronos.com Stefano Besseghini: «Opportunità per l’Italia, nella sfida energetica Mediterraneo al centro»È nel Mediterraneo che l’Italia e l’Europa giocheranno la partita decisiva sul fronte dell’energia. E, in questo scenario, il Mezzogiorno, svolgerà un ruolo ... ilmattino.it Terremoto nel cuore del Mediterraneo: scossa tra Italia, Grecia e Libia | DATI e MAPPE - facebook.com facebook Il quinto anno di Insulae Lab, il viaggio tra la Sardegna e il Mediterraneo x.com