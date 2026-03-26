Il Comando provinciale della guardia di finanza di Monza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 800mila euro. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale locale su richiesta della Procura, riguarda immobili e titoli di Stato e riguarda un maxi sistema di riciclaggio di denaro.

L'operazione eseguita dai militari della guardia di finanza di Monza. Un'operazione nata in Brianza e che si è ampliata al Milanese Il Comando provinciale della guardia di finanza di Monza ha dato esecuzione a provvedimenti di sequestro preventivo per circa 800mila euro, emessi dal gip del Tribunale del capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica di Monza. Destinatario un sodalizio criminale gravemente indiziato del reato di riciclaggio. Dagli ulteriori accertamenti le fiamme gialle hanno ricostruito il modo in cui il professionista – a capo del sodalizio criminale e destinatario, a giugno 2025, di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere – avrebbe agito, avvalendosi della complicità di alcuni parenti, per sottrarsi al pagamento delle imposte conseguenti ai reati di frode fiscale perpetrati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Il maxi sistema di riciclaggio in Brianza: sequestrati immobili e titoli di Stato per 800mila euro

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