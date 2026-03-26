È stato annunciato un accordo tra due grandi aziende del settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali. Il nome del marchio rimane PT, ma cambia denominazione in Poste e Tecnologia. La fusione prevede una collaborazione tra le attività di Poste e le società di telecomunicazioni, senza specificare dettagli sui termini dell’intesa o sugli effetti pratici per i clienti.

Poste-Tim, operazione di mercato o ritorno della mano pubblica? Parla l'ex ministro Tria Del Fante (Poste): "Nell'opas su Tim il governo non è coinvolto. Nasce dalla nostra visione strategica" C’era una volta PT, che stava per Poste e Telegrafi; il marchio resta, sempre PT, ma diventa Poste e Tecnologia. L’offerta per acquisire Tim vuole dar vita a “un campione nazionale sistemico” nella connettività e nei servizi tecnologici avanzati senza lasciare quelli tradizionali. L’Italia ha due campioni bancari (Intesa e Unicredit), due energetici (Eni ed Enel), uno nella Difesa (Leonardo), manca ancora un grande gruppo con la taglia, i capitali, la strategia e il management per offrire ai singoli, alle famiglie e alle imprese gli strumenti necessari al nuovo salto tecnologico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il matrimonio che s’ha da fare tra Poste e Tim

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