Il maltempo provoca uno smottamento lungo la Rocca di Monselice

Nella mattinata del 26 marzo, il maltempo ha causato uno smottamento lungo il versante nord della Rocca di Monselice, che si affaccia su via Galileo Galilei. L'evento si è verificato intorno alle 11 e ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta e al momento non sono stati segnalati danni strutturali significativi.

L'allarme è scattato oggi 26 marzo alle 11. Dopo l'allarme, oltre ai carabinieri, la polizia locale e la protezione civile, si è mossa anche la Regione per tutte le verifiche del caso all'altezza di via Galilei. Situazione sotto controllo Il maltempo nelle prime ore della mattinata odierna 26 marzo ha provocato apprensione a Monselice. Attorno alle 11 si è verificato infatti un modesto smottamento lungo il versante nord della Rocca di Monselice, che si affaccia su via Galileo Galilei. L’episodio è stato causato con ogni probabilità dalle piogge intense degli ultimi giorni, e in particolare della scorsa notte. Il fenomeno ha interessato lo strato più superficiale del terreno che riveste le rocce vulcaniche del rilievo: il materiale, saturato d’acqua, ha perso coesione e ha iniziato a scivolare lungo il pendio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Il maltempo provoca uno smottamento lungo la Rocca di Monselice Articoli correlati Leggi anche: Monselice, via ai lavori alla Rocca: interventi su Castello Cini e Mastio FOTO/ Smottamento lungo la provinciale 12, fango e alberi invadono la stradaUn ampio smottamento si è verificato sul versante che sovrasta la Strada provinciale n. Altri aggiornamenti su Il maltempo provoca uno smottamento... Giostra della Rocca, trovato l'accordo: resta in via Piave. La sindaca Bedin: «Manifestazione cuore pulsante della nostra città»MONSELICE (PADOVA) - La Giostra della Rocca resta in via Piave anche per il 2026. L'accordo firmato dalla presidente Paola Signoretto con la famiglia De Benedetti, proprietaria del terreno del campo ... ilgazzettino.it Giostra della Rocca, San Martino vince la quintana con Matteo RivolaMONSELICE (PADOVA) - San Martino torna al trionfo nella quintana dopo otto anni di attesa. Il cavaliere faentino Matteo Rivola ha conquistato la vittoria nella 40° edizione della Giostra della Rocca, ... ilgazzettino.it