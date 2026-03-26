Il mainstream troppo condizionato dal potere e dagli editori | Foa lancia Liberti Media

Marcello Foa, ex presidente della Rai, ha annunciato la nascita di Liberti Media, un nuovo progetto nel settore dell’informazione. Dopo aver guidato l’azienda pubblica e visto interrompere il suo programma radiofonico, Foa ha deciso di continuare a lavorare nel mondo dei media con una nuova iniziativa. La notizia arriva a pochi mesi dalla fine del suo incarico in Rai e dall’interruzione del suo programma radiofonico.

Dopo aver guidato la Rai come presidente e aver visto chiudere improvvisamente il suo programma radiofonico Giù la Maschera, Marcello Foa ha scelto di non fermarsi. Pochi mesi dopo ha lanciato Liberti Media, un nuovo progetto editoriale video-centrico, indipendente e senza pubblicità per gli abbonati, ispirato ai modelli di successo di giornalisti americani come Tucker Carlson e Glenn Greenwald.Un format ambizioso che punta a unire analisi geopolitica, economia, attualità e una dimensione più profonda: quella del senso della vita. Ne abbiamo parlato con lo stesso Marcello Foa in questa intervista. Foa, Liberti Media nasce dopo l’esperienza in RAI e la chiusura improvvisa di Giù la Maschera. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Il mainstream troppo condizionato dal potere e dagli editori”: Foa lancia Liberti Media Articoli correlati Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello FoaIl panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello... Nasce “Liberti Media”, la nuova testata online di Marcello FoaNel panorama dell’informazione italiana nasce “Liberti Media”, nuova testata online ideata e diretta da Marcello Foa, già presidente della Rai. Contenuti utili per approfondire Liberti Media Il mainstream troppo condizionato dal potere e dagli editori: Foa lancia Liberti MediaDopo aver guidato la Rai come presidente e aver visto chiudere improvvisamente il suo ... msn.com Nasce ‘Liberti Media’, nuovo progetto online di Marcello FoaMarcello Foa, foto di archivio (Fabrizio Corradetti/LaPresse) Il panorama editoriale italiano si arricchisce di ... msn.com