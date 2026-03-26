È stata creata una startup marchigiana chiamata Wipov, dedicata a innovare il modo di comunicare sui social media. Il fondatore e ceo della società, un professionista di origini maceratesi, ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare la presentazione delle notizie nei feed digitali. La startup si propone di offrire aggiornamenti rapidi e sintetici, adattandosi alle esigenze di informazione in tempo reale.

È nata Wipov, una startup marchigiana che ridisegna il giornalismo per i social. "Ci siamo resi conto che il problema non era cosa veniva raccontato, ma come veniva costruito il contenuto nel ", spiega il maceratese Francesco Clerico, ceo e fondatore di Wipov. L’idea di partenza, spiega la sua squadra, è che i giornalisti sanno raccontare le notizie, ma gli strumenti che hanno a disposizione non sono stati pensati per i social. E produrre una video-notizia efficace per quei contesti richiede tempo e software che non nascono per la velocità redazionale né per le esigenze editoriali del giornalismo. Il team ha affrontato così il problema alla radice: ha sviluppato un formato originale -la SmartNews - e lo ha testato per ventotto settimane attraverso una testata online sperimentale, "Il Portavoce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il maceratese Clerico e la startup Wipov: "Smart news in pochi minuti"

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