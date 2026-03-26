Il luogo con 45 vulcani attivi protagonista del terzo episodio di Pechino Express | itinerario dell'isola di Giava
Nel terzo episodio di Pechino Express, i concorrenti esplorano l’isola di Giava, caratterizzata da 45 vulcani attivi. L’itinerario attraversa templi antichi, città animate e si conclude sulle spiagge di Pangandaran. Il percorso permette di conoscere la varietà paesaggistica e culturale dell’isola, con soste in diversi punti significativi.
Un itinerario nell’isola di Giava tra vulcani attivi, templi millenari e città vivaci, fino alle spiagge di Pangandaran, per scoprire il volto più autentico dell’Indonesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Pechino Express, tensioni in crescita: terza tappa tra i vulcani di GiavaIn onda domani sera Le prime tensioni tra le coppie iniziano a emergere e accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue il viaggio tra...
Pechino Express su Sky e NOW tra i vulcani di Giava, anticipazioni della terza tappaTappa 3 Indonesia, Malang > Kota Madiun (329 km) Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre...
Approfondimenti e contenuti su Pechino Express
Temi più discussi: Pechino Express 2026 parte col botto. Debutto record su Sky, vola tra giovani e laureati: è la miglior prima di sempre; Pechino Express - L'Estremo Oriente; Pechino Express - L'Estremo Oriente su Sky Uno; La seconda casa non si scorda mai.
Pechino ExpressScopri tutti i percorsi e le regole di Pechino Express, il reality di viaggio: leggi le coppie storiche, i vincitori, il conduttore, dove va in onda ... libero.it
Pechino Express, ascolti in crescita su Sky e NOW. Prima eliminazione nella seconda tappaTutto sulla seconda tappa di Pechino Express: vincitori, eliminati e ascolti dello show Sky ambientato in Indonesia. Scopri di più ... digital-news.it
Pechino Express. Tony Dark Eyes · Dior (Reels Sound - Listicle). l’unico mood possibile #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook
@GiuliaSalemi93 non riesce a essere neutrale! @PechinoExpress #PechinoExpress LIVE: Link in Bio x.com