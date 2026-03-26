Il luogo con 45 vulcani attivi protagonista del terzo episodio di Pechino Express | itinerario dell'isola di Giava

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo episodio di Pechino Express, i concorrenti esplorano l’isola di Giava, caratterizzata da 45 vulcani attivi. L’itinerario attraversa templi antichi, città animate e si conclude sulle spiagge di Pangandaran. Il percorso permette di conoscere la varietà paesaggistica e culturale dell’isola, con soste in diversi punti significativi.

Un itinerario nell’isola di Giava tra vulcani attivi, templi millenari e città vivaci, fino alle spiagge di Pangandaran, per scoprire il volto più autentico dell’Indonesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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