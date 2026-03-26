Il governo continua con le sue attività senza interruzioni, mentre nelle manifestazioni pubbliche sono state evitate esultanze. I pubblici ministeri sono invitati a mantenere un comportamento sobrio durante le procedure ufficiali. Nel corso di un'intervista, una persona ha commentato le numerose notizie negative pubblicate di recente su un quotidiano riguardanti la propria figura.

«E lei chiede una intervista a me? Ma le ha lette tutte le cose tremende che in queste settimane sono apparse sul Giornale contro il sottoscritto?». Inizia così ieri mattina, in modo un po' aspro, la telefonata col procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il magistrato che ha guidato e vinto la battaglia per affossare la riforma Nordio. Poi però si convince. Si fida e accetta. Dottor Gratteri è stato lei il vero leader dello schieramento del No? «No. Ho ritenuto di seguire la mia coscienza e schierarmi, pur senza aderire ad alcun comitato, contro questa riforma costituzionale, senza curarmi di eventuali conseguenze per la mia persona. Non potevo tacere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il governo prosegua il suo cammino. No alle esultanze. I pm restino sobri"

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