Un tour dell’Etna in Circumetnea permette di esplorare il paesaggio vulcanico e il territorio circostante. L’itinerario include una visita al borgo medievale di Randazzo, situato ai piedi del vulcano. L’attività è organizzata da Sicilia Gaia, che propone un’esperienza di scoperta attraverso un percorso lento e panoramico.

Sicilia Gaia organizza un tour dell'Etna in Circumetnea, per scoprire un paesaggio mozzafiato e la storia millenaria del vulcano come mai prima d'ora.Viaggeremo a passo lento, godendoci ogni scorcio di un panorama unico. Al nostro arrivo, saremo accolti a Randazzo da Lucio, "randazzese doc", che ci condurrà in un viaggio nel tempo attraverso l'affascinante borgo medievale. Varcheremo le antiche porte della città, esploreremo chiese ricche di storia e ci immergeremo nel patrimonio locale visitando il Museo Archeologico Paolo Vagliasindi. Date: 4-18 aprile 2026. Appuntamento 7.30 Stazione centrale di Catania. Rientro a Catania 17. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Il giro dell’Etna a passo lento in Circumetnea e visita del borgo medievale di Randazzo

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