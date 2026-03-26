Oggi a Venezia è stata effettuata la prima consegna del gioco in scatola Ca' Bimbo all’istituto Giustina Renier Michiel di Dorsoduro. Il progetto, ideato dall’Ulss 3 e realizzato in collaborazione con Clementoni e la Fondazione di Venezia, prevede che il gioco venga distribuito nelle prossime settimane in altre 141 scuole elementari del territorio.

Ideato da Ulss 3, in collaborazione con Clementoni e Fondazione di Venezia, è uno strumento educativo che educa alla prevenzione degli incidenti domestici Ideato dall'Ulss 3 e realizzato in collaborazione con Clementoni e Fondazione di Venezia, Ca' Bimbo è stato consegnato oggi all'istituto Giustina Renier Michiel di Dorsoduro, e nei prossimi giorni diventerà strumento didattico anche nelle altre 141 scuole elementari del territorio di competenza dell'azienda sociosanitaria veneziana. Presentato nei giorni scorsi, è un gioco da tavola costituito da scatola, tabellone, 112 carte e un vademecum, che si configura come passatempo divertente e di prevenzione degli incidenti domestici. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il gioco in scatola Ca' Bimbo nelle scuole elementari, oggi prima consegna a Venezia

Articoli correlati

Il Friuli Venezia Giulia studia Bolzano, “più tedesco nelle scuole”Una delegazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ha visitato Bolzano per conoscere più da vicino il sistema di potenziamento del tedesco adottato...

Aree gioco nei parchi e nelle scuole: il Comune avvia 12 interventi di riqualificazioneGli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all’interno di scuole...

Altri aggiornamenti su Il gioco in scatola Ca' Bimbo nelle...

Argomenti discussi: 3 giochi da tavolo da avere in casa, IN OFFERTA ora; Beyblade, il ritorno delle trottole: perché piacciono così tanto ai bambini.

Consegnato alla prima scuola veneziana il gioco in scatola Ca' BimboÈ partita stamani alla scuola primaria Giustina Renier Michiel di Venezia la consegna di Ca' Bimbo, gioco in scatola prodotto da Ulss 3 veneziana, Fondazione di Venezia e Clementoni, per combattere le ... ansa.it