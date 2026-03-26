Sabato 28 marzo, il Byblos Club a Misano Adriatico ospiterà l’evento “Back to school party 90’s”, organizzato dal format “Vanitosa”. La serata si svolgerà all’interno del locale, con musica e atmosfera ispirate agli anni Novanta. La manifestazione vede coinvolto il format “Vanitosa” come principale protagonista.

Sarà il format “Vanitosa” il fulcro della serata in programma sabato 28 marzo al Byblos Club a Misano Adriatico, dove andrà in scena il “Back to school party 90’s”. Un appuntamento dedicato alle atmosfere degli anni Novanta e dei primi Duemila, realizzato in collaborazione con “Quelli della domenica pomeriggio”. “Vanitosa” combina musica, spettacolo e dj set, con l’obiettivo di offrire un’esperienza articolata e rivolta a un pubblico dai 30 ai 55 anni. Ad aprire la serata sarà il dinner show con il dj set Toni Grandolfo, inserito in una formula che unisce ristorazione e intrattenimento musicale. Nella main room è prevista una selezione orientata alla musica dance e alle sonorità elettroniche tra anni ’90 e 2000, con i dj Alien, Symon, Zito e Luchino, accompagnati dalla voce di Danilo Maranini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Il format Vanitosa accende il Byblos con il Back to school Party 90's

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