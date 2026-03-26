Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di sanzionare il Siracusa con 5 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione in corso. Questa decisione si aggiunge ai 6 punti già tolti in precedenza per violazioni di natura amministrativa. A seguito di questa penalizzazione, il Foggia non è più all’ultimo posto in classifica. Il 31 si attende l’esito del procedimento riguardante il Trapani.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con ulteriori 5 punti di penalizzazione in classifica (ne erano stati tolti giá 6) da scontare nella corrente stagione sportiva il Siracusa (girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa. I siciliani retrocedono all'ultimo posto a quota 22 punti, uno in meno del Foggia. Rinviata invece a martedì 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani, già penalizzato di 20 punti e momentaneamente terzultimo a quota 27 punti. Il Foggia, nelle ultime cinque giornate, affronterà entrambe allo Zaccheria. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Il Foggia non é più ultimo: tolti 5 punti al Siracusa, il 31 l'esito sul Trapani

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