Negli ultimi tempi si diffonde la tendenza di modificare i piani di viaggio all’ultimo minuto per risparmiare, con il treno che si conferma come mezzo preferito. Questa pratica, chiamata flexploring, permette di adattare le escursioni a seconda delle esigenze del momento, offrendo maggiore flessibilità e convenienza. Le persone scelgono sempre più spesso di pianificare i loro spostamenti puntando sulla possibilità di modificare i dettagli in corsa.

L’ultima tendenza in vacanza è modificare all’ultimo i propri piani, tenendo a bada il budget. E il treno è il miglior alleato per riuscirci. Ci spiega come Andrea Saviane, country manager di Trainline. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il flexploring, il viaggio flessibile che fa risparmiare

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