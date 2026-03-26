Il fiume Litani, che attraversa il sud del Libano, assume un ruolo strategico nel quadro delle tensioni tra Iran, Libano e Israele. Recentemente, i raid israeliani, sostenuti dagli Stati Uniti, hanno portato alla morte di un leader iraniano di alto livello, causando un’escalation nel conflitto mediorientale. La vicenda si inserisce in un contesto di scontri tra le parti coinvolte nella regione.

C’è un filo rosso che lega Teheran, Beirut e il sud del Libano. Da quando Israele, con il sostegno degli Stati Uniti, ha colpito al cuore la leadership iraniana uccidendo, cioè rendendo shahid (martire), Ali Khamenei, il conflitto ha rapidamente incendiato tutto il Medio Oriente. Come già accaduto altre volte nella storia recente, gli occhi del mondo si sono spostati quasi automaticamente verso il Libano: il Paese dei Cedri e della porpora, dove dal 1982 Hezbollah rappresenta il braccio armato più potente dell’asse sciita guidato da Teheran. E infatti, a pochi giorni dall’escalation, i cedri sono tornati a tremare. Raid aerei, artiglieria, droni: una pressione militare crescente che ha colpito non solo obiettivi dichiaratamente militari, ma anche infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il filo rosso che lega Teheran, Beirut e il sud del Libano: perché il fiume Litani diventa una linea strategica

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