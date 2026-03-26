Il figlio segreto di Raffaella Carrà passa alle maniere forti e decide di far causa | coinvolto un noto vip

Il figlio non riconosciuto di una celebre artista ha deciso di intentare una causa legale contro un noto personaggio pubblico. La richiesta deriva da questioni legate all’eredità e ai diritti sull’immagine dell’artista defunta. La vicenda è stata resa nota attraverso documenti ufficiali depositati presso le autorità competenti, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi.

Quando si parla di figure iconiche come Raffaella Carrà, ogni dettaglio legato alla sua eredità artistica e personale finisce inevitabilmente sotto i riflettori. E questa volta al centro della scena non c’è solo il ricordo della grande showgirl, ma anche una vicenda legale che coinvolge il suo figlio adottivo e uno spettacolo ispirato proprio alla sua carriera. Una storia che intreccia diritti, memoria e versioni contrastanti. Il figlio di Raffaella Carrà e la causa contro il musical di Luciano Cannito. A far discutere è stata l’iniziativa di Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Carrà, che ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma per chiedere lo stop al musical Ballo Ballo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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