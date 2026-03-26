Il femminicidio di Rufina Innocenti gelo in aula Scontro sull’incapacità

A Firenze si è concluso l’incidente probatorio volto a valutare la capacità di Lorenzo Innocenti di sostenere il processo per il femminicidio della sua compagna, Eleonora Guidi. Durante l’udienza, presenti nello studio legale, si è registrato un senso di silenzio e tensione tra i presenti. La discussione si è concentrata sulla possibilità che Innocenti abbia la piena capacità di partecipare alle fasi processuali.

di Stefano Brogioni FIRENZE L’incidente probatorio per verificare la capacità di Lorenzo Innocenti di affrontare il processo per il femminicidio della compagna, Eleonora Guidi, è chiuso. Nell’udienza di ieri mattina, celebrata dinanzi al giudice Alessandro Moneti, mentre fuori dal tribunale la sorella della vittima, Elisabetta, guidava la manifestazione di protesta assieme a tanti membri del gruppo "Giustizia per Eleonora", ogni parte è rimasta ancorata alle proprie posizioni. I periti del tribunale (lo psichiatra Rolando Paterniti, il medico legale Beatrice Defraia, la neurologa Antonella Notarelli) hanno illustrato la loro relazione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il femminicidio di Rufina. Innocenti, gelo in aula. Scontro sull’incapacità Articoli correlati Leggi anche: La storia di Zoe Trinchero, l’ennesimo femminicidio accende i riflettori sull’incapacità di accettare un no Leggi anche: La storia di Zoe Trinchero, l’ennesimo femminicidio accende i riflettori sull’incapacità di accettare un no Tutto quello che riguarda Il femminicidio di Rufina Innocenti... Temi più discussi: Il femminicidio di Rufina. In piazza per Eleonora: Il suo assassino paghi; Firenze, la piazza chiede giustizia per il femminicidio di Eleonora Guidi: Noi ce la stiamo mettendo tutta; Femminicidio di Rufina: oggi manifestazione a Firenze; Femminicidio di Rufina, Francesco Casini chiede tempi certi per la giustizia nel caso di Eleonora Guidi. Il femminicidio di Rufina. In piazza per Eleonora: Il suo assassino paghiIn Santissima Annunziata la manifestazione per chiedere il processo per Lorenzo Innocenti, giudicato incapace da una perizia. Mercoledì l’udienza. msn.com Femminicidio Guidi, rimandato il processo Innocenti: perizia esclude la partecipazione in udienzaÈ stato sospeso per 12 mesi il procedimento nei confronti di Lorenzo Innocenti, l'architetto fiorentino di 38 anni accusato di aver ucciso la compagna ... gonews.it sabato 28 marzo alle ore 18:00 RECITAL per CASA AMBRA alla Villa Poggio Reale di Rufina, concerto per pianoforte e aperitivo... - facebook.com facebook ‘Giustizia per Eleonora’, manifestazione a Firenze per la giovane mamma di Rufina uccisa dal compagno x.com