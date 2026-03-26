Il ' fattore politico' di Marina Cosa succede in Forza Italia

Marina Berlusconi, senza aver intrapreso ufficialmente una carriera politica, si sta affermando come figura influente all’interno di Forza Italia. La sua presenza e i suoi interventi sono diventati sempre più rilevanti, portando alla luce un ruolo di peso nel panorama del partito. Questa trasformazione avviene senza che abbia assunto incarichi pubblici, ma con un crescente riconoscimento da parte degli esponenti politici.

AGI - Nessuna discesa in politica, "ma è chiaro che Marina Berlusconi è diventata sempre di più un ' fattore politico '. È una novità per Forza Italia, per il centrodestra, per il Paese", spiega chi con consuetudine sente la presidente Fininvest. Maurizio Gasparri, nella nota in cui firma il passo indietro da capogruppo FI al Senato, dopo la lettera dei 14 senatori che chiedevano un ricambio, parla di una sua scelta autonoma. Ma, come ribadito più volte anche pubblicamente, la famiglia Berlusconi auspicava da tempo un rinnovamento interno. E non a caso ambienti vicini alla presidente Fininvest, dopo aver sottolineato che il cambio che ha portato Craxi - figura considerata di equilibrio - alla guida dei senatori 'azzurri', rimarcano anche che l'apertura a una nuova classe dirigente debba essere il motore del partito. 🔗 Leggi su Agi.it

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